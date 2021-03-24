Франция – Украина. Стартовые составы

Сборные Франции и Украины объявили стартовые составы на отборочный матч чемпионата мира 2022 года.

Франция: Льорис, Павар, Варан, Кимпембе, Лукас Эрнандес, Канте, Рабьо, Коман, Гризманн, Мбаппе, Жиру.

Украина: Бущан, Забарный, Кривцов, Матвиенко, Миколенко, А.Караваев, Сидорчук, Зинченко, Шапаренко, Малиновский, Яремчук.

Встреча на «Стад де Франс» в Сен-Дени начнется в 22:45 по московскому времени. Главный арбитр – Тобиас Штиллер из Германии.

Французы и украинцы выступают в группе D. Их соперники Финляндия, Босния и Казахстан.