Александр Бородюк: Можно выиграть, а можно проиграть. Важно, как ты это сделаешь

«Во вторник на собрании команды я сказал ребятам: «Есть две-три команды, которые имеют серьезное преимущество перед нами по количеству набранных очков, но никто не отменял борьбу за стыки. В этой жизни может быть все. Я могу простить ошибки на футбольном поле. Но никогда не прощу равнодушных людей. Когда вы выходите на поле, должны четко понимать, за какой клуб играете. Всегда можно выиграть, а можно проиграть. Но важно, как ты это делаешь» - приводит слова специалиста «Sport24.ru».

Напомним, первый матч в качестве главного тренера «Торпедо» Александра Бородюка оказался победным: в 32-м туре ФНЛ автозаводцы разгромили «Чертаново» - 3:0.