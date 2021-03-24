Альваро Мората: Я хочу, чтобы Роналду остался в «Ювентусе»

Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Испании Альваро Мората выразил надежду, что Криштиану Роналду останется в итальянском клубе.

«Он доволен нынешней командой. Для него естественно быть недовольным последними результатами клуба, ведь он привык играть в финалах Лиги чемпионов.

Я хочу, чтобы в команде выступали лучшие игроки, поэтому я, надеюсь, что Криштиану останется», - приводит слова Мораты Sky Sports.

Мората принадлежит мадридскому «Атлетико» и выступает за туринцев на правах аренды.

Напомним, что Роналду присоединился к «Ювентусу» в 2018 году.