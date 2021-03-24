Сборная Испании разгромила Словению в стартовом матче молодежного чемпионата Европы

В стартовом матче молодежного чемпионата Европы одна из хозяек турнира сборная Словении уступила команде Испании с результатом 0:3.

Встреча прошла в Мариборе.

В начале второго тайма испанцы забили два мяча с интервалом в минуту. На 53-й счет открыл форвард «Эспаньола» Хавьер Паудо, а на 54-й отличился хавбек Гонсало Вильяр из итальянской «Ромы». На 89-й перевес испанцев сделал крупным точный удар защитника «Бетиса» Хуана Миранды.

В группе B также выступают Италия и Чехия. Их встреча завершилась вничью 1:1.

27 марта во втором туре состоятся матчи Испания – Италия и Словения – Чехия.