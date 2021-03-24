Сборная Италии вдевятером сыграла вничью с Чехией на молодежном Евро

В первом туре молодежного чемпионата Европы матч Чехия – Италия завершился вничью 1:1.

Игра прошла в словенском городе Целе.

На 31-й минуте итальянцев вывел вперед форвард «Дженоа» Джанлука Скамакка, а голевую передачу сделал форвард «Валенсии» Патрик Кутроне.

На 75-й чехи отыгрались. Мяч в свои ворота направил защитник итальянцев Джулио Маджоре, который на клубном уровне выступает за «Специю».

Стоит отметить, что итальянцы заканчивали встречу вдевятером. На 75-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник Сандро Тонали, а на четвертой добавленной минуте (90+4) второе предупреждение получил защитник Риккардо Маркицца.