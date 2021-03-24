Сенников - о молодежном чемпионате Европы: Сборная России должна ставить задачу выхода из группы

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением о предстоящем первенстве Европы среди молодежных сборных.

«Надо ставить задачу выхода из группы. Очень важен первый матч на турнире, который сборная России проведет против Исландии. Это, думаю, наши прямые конкуренты в борьбе за путевку в следующий раунд турнира.

Французы выглядят самой сильной командой в квартете. В сборной России сейчас очень хорошие ребята, много талантливой молодежи», - сказал Сенников в эфире «Матч Премьер».

В первом туре чемпионата Европы Россия сыграет с Исландией, матч пройдет 25 марта в 19:50 по московскому времени.