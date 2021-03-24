Турция выиграла у Нидерландов, Йылмаз сделал хет-трик

Уже в первом тайме Йылмаз отметился дублем, забив на 15-й и 35-й минутах (второй мяч - с пенальти). Сразу после перерыва Хакан Чалханоглу довел преимущество хозяев до крупного, однако гости в течение минуты отыграли два мяча: отличились Дави Классен на 75-й и Люк де Йонг на 76-й.

За девять минут до конца основного времени Йылмаз оформил хет-трик. Голландцы и здесь могли сократить разрыв, однако Мемфис Депай на пятой добавленной минуте не реализовал пенальти.

В следующем туре сборная Турции отправится в гости к норвежцам, голландцы дома примут Латвию.

Отборочный матч чемпионата мира 2022 года

Группа G. 1-й тур.