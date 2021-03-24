Словения и Хорватия объявили стартовые составы. Ловрен, Влашич и Мевля начнут игру с первых минут

Схватка Россия — Китай и супершанс для танцоров. Расклад и расписание ЧМ-2021 у дуэтов

«Плеймейкер» представляет чемпионат мира по фигурному катанию в Стокгольме (24 — 28 марта). Рассказываем о турнирах спортивных пар и в танцах на льду.