Словения и Хорватия объявили стартовые составы. Ловрен, Влашич и Мевля начнут игру с первых минут

Национальные команды Словении и Хорватии огласили стартовые составы на матч отборочного цикла ЧМ-2022.
Представители российского чемпионата Никола Влашич (ЦСКА), Деян Ловрен (»Зенит») и Миха Мевля (»Сочи») начнут встречу со стартовым свистком.
Словения: Облак, Балковец, Блажич, Бийол, Мевля, Стоянович, Куртич, Иличич, Ловрич, Шпорар, Бохар.
Запасные: Белец, Фрелих, Скубиц, Коутер, Зайц, Крамер, Йокич, Станкович, Захович, Чрнигой, Ветрих, Байрич.
Хорватия: Ливакович, Вида, Ловрен, Врсалько, Баришич, Ковачич, Крамарич, Модрич, Брозович, Влашич, Перишич.