Генич - о назначении Олича в ЦСКА: Это чистая авантюра, игра в какой-то «менеджер»

Спортивный комментатор Константин Генич выразил мнение о назначении Ивицы Олича на пост главного тренера ЦСКА.

«Я вообще не понимаю это назначение. Это чистая авантюра, игра в какой-то «менеджер». Вообще аргументов не вижу в пользу хорвата. Он даже в клубном футболе не был помощником тренера нигде.

Чем Алексей или Василий Березуцкие отличаются от Олича? Они хотя бы русские, дайте шанс своим», - сказал Генич в эфире «Матч Премьер».

Напомним, что Олич выступал за красно-синих в качестве игрока в период 2003-2006 гг.

Отметим, что на данный момент ЦСКА после 23-х туров в РПЛ занимает пятую строчку, набрав 40 очков.