Денис Адамов: Мне нужно развиваться и двигаться дальше

«Я не могу сказать, что мой уход именно напрашивался, но в последнее время я очень часто думал об этом, из раза в раз не получая шанса в первой команде «Краснодара». Мне нужно развиваться и двигаться дальше, поэтому решил для себя: если зимой поступят предложения от других клубов, буду их рассматривать и принимать решение о переходе.

В течение всего трансферного окна у меня было несколько предложений. Но именно «Сочи» оказался самым настойчивым. Конечно, в пользу этой команды сыграл тот факт, что она проводит очень хороший сезон и борется за еврокубки. Но именно настойчивость со стороны клуба оказалась решающим фактором», — цитирует Адамова газета «Чемпион».

Напомним, после 23-х туров «Сочи» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 40 очков. Столько же у московских «Локомотива» и ЦСКА, расположившихся на третьей и пятой строчках соответственно.

«Краснодар» десятый с 34-я баллами.