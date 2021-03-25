Сборная России обыграла команду Мальты на старте квалификации ЧМ-2022

Матч первого тура квалификации ЧМ-2022 Мальта – Россия завершился в пользу гостей – 3:1.
В их составе по голу забили форвард Артем Дзюба, защитник Марио Фернандес и нападающий Александр Соболев. У проигравших отличился полузащитник Джозеф Мбонг.
В следующем туре подопечные Станислава Черчесова примут сборную Словении, а команда Мальты сыграет дома против коллектива из Словакии.
ЧМ-2022
Квалификация. Первый тур
Группа Н
Мальта – Россия – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – 23 Дзюба, 0:2 – 35 Фернандес, 1:2 – 56 Мбонг, 1:3 – 89 Соболев.
Мальта: Бонелло, Шоу, Борг, Аджиус, Камензули, Гийомье, Теума, Кристенсен (Пизани, 74), Дегабриэле (Мбонг, 46), Монтебелло (Сатариано, 46), Мбонг.
Россия: Шунин, Джикия, Караваев, Семенов, Фернандес, Фомин (Миранчук, 57), Кузяев (Мостовой, 78), Ионов (Жемалетдинов, 57), Ахметов, Головин, Дзюба (Соболев, 83).
Предупреждение: Жемалетдинов (62).