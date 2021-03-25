Губерниев – о победе сборной России: Матч с Мальтой не нужно оценивать. Это даже не тренировка

Комментатор и ведущий телеканала «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оставил запись в соцсети после победы сборной России в матче первого тура квалификации ЧМ-2022 с командой Мальты (3:1).

«Этот матч вообще не нужно оценивать. Просто потому, что не нужно! Выиграли и хорошо.

Тренировки же как-то проходят мимо нас. Ну и вот это была даже не тренировка. Что-то, конечно, отработали. Полупешком походили.

А смотреть будем дальше. С победой!» – написал Губерниев.

В следующем туре подопечные Станислава Черчесова примут сборную Словении, а команда Мальты сыграет дома против коллектива из Словакии.