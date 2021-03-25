«Зенит» заплатит 140 тысяч рублей за ряд нарушений в матче с ЦСКА

КДК РФС обязал «Зенит» выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений.

Как сообщает официальный сайт РФС, то же самое касается столичного клуба, которому предстоит выплатить 60 тысяч рублей.

При этом оба клуба перечислят по 50 тысяч рублей за массовые нарушения зрителями санитарного регламента.

Наконец, питерцы заплатят еще 10 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники.

Напомним, матч ЦСКА – «Зенит» состоялся 17 марта и прошел в Москве. Команда Сергея Семака одержала победу со счетом 3:2 благодаря дублю полузащитника Вендела.