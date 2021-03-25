«Зенит» заплатит 140 тысяч рублей за ряд нарушений в матче с ЦСКА

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НХЛ - регулярный чемпионат 3-й период Миннесота Уайл 3 Анахайм Дакс 2
НБА - регулярный чемпионат 1-я четверть, 11' Индиана Пэйсер 16 Детройт Пистон 18 П1 1.45 П2 2.75
НБА - регулярный чемпионат не начался Милуоки Бакс 0 Бостон Селтикс 0 П1 1.35 П2 3.20
НБА - регулярный чемпионат не начался Торонто Рэптор 0 Денвер Наггетс 0 П1 2.15 П2 1.70
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Орландо Мэджик 0 Финикс Санз 0 П1 4.60 П2 1.21
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Оклахома-Сити 0 Мемфис Гриззли 0 П1 3.00 П2 1.41
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Миннесота Тимб 0 Даллас Маверик 0 П1 3.70 П2 1.30
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Хьюстон Рокетс 0 Шарлотт Хорнет 0 П1 2.50 П2 1.56
НХЛ - регулярный чемпионат 03:00 Питтсбург Пинг 0 Баффало Сэйбрз 0 П1 1.60 Х 4.70 П2 4.70
НБА - регулярный чемпионат 03:00 Чикаго Буллз 0 Кливленд Кавал 0 П1 1.36 П2 3.30
НБА - регулярный чемпионат 03:30 Сан-Антонио Сп 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.90 П2 1.44
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Сакраменто Кин 0 Атланта Хоукс 0 П1 2.20 П2 1.70
НБА - регулярный чемпионат 05:00 Юта Джаз 0 Бруклин Нетс 0 П1 1.18 П2 5.10
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Ванкувер Кэнак 0 Виннипег Джетс 0 П1 3.00 Х 4.20 П2 2.08
НХЛ - регулярный чемпионат 05:30 Сан-Хосе Шаркс 0 Лос-Анджелес К 0 П1 2.50 Х 4.10 П2 2.45
Еврокубок 19:00 Локомотив-Куба 0 УНИКС 0 П1 1.50 П2 2.60
КХЛ - плей-офф 19:30 ЦСКА 0 Локомотив 0 П1 2.05 Х 3.50 П2 3.50
ЧМ-2022 - Европа 20:00 Болгария 0 Швейцария 0 П1 8.40 Х 4.10 П2 1.49
ЧМ-2022 - Европа 20:00 Израиль 0 Дания 0 П1 4.90 Х 3.80 П2 1.76
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Испания 0 Греция 0 П1 1.16 Х 7.80 П2 22.0
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Молдавия 0 Фарерские остр 0 П1 2.55 Х 3.00 П2 3.20
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Венгрия 0 Польша 0 П1 4.00 Х 3.30 П2 2.07
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Англия 0 Сан-Марино 0
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Германия 0 Исландия 0 П1 1.12 Х 9.80 П2 24.0
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Швеция 0 Грузия 0 П1 1.25 Х 6.00 П2 14.5
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Шотландия 0 Австрия 0 П1 3.40 Х 3.40 П2 2.23
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Италия 0 Северная Ирлан 0 П1 1.16 Х 7.50 П2 24.0
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Андорра 0 Албания 0 П1 14.5 Х 5.40 П2 1.28
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Лихтенштейн 0 Армения 0 П1 11.5 Х 5.40 П2 1.31
ЧМ-2022 - Европа 22:45 Румыния 0 Северная Макед 0 П1 1.95 Х 3.20 П2 4.70
25 марта 01:33
автор: Артур Гичунцев

«Зенит» заплатит 140 тысяч рублей за ряд нарушений в матче с ЦСКА

Встреча прошла в Москве.

КДК РФС обязал «Зенит» выплатить штраф в размере 80 тысяч рублей за скандирование болельщиками оскорбительных выражений.

Как сообщает официальный сайт РФС, то же самое касается столичного клуба, которому предстоит выплатить 60 тысяч рублей.

При этом оба клуба перечислят по 50 тысяч рублей за массовые нарушения зрителями санитарного регламента.

Наконец, питерцы заплатят еще 10 тысяч рублей за использование фанатами пиротехники.

Напомним, матч ЦСКА – «Зенит» состоялся 17 марта и прошел в Москве. Команда Сергея Семака одержала победу со счетом 3:2 благодаря дублю полузащитника Вендела.

источник: РФС
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