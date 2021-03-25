Канделаки – о выступлении Дзюбы: Игра может не идти, но капитан всегда начеку

Генеральный продюсер субхолдинга «Матч ТВ» Тина Канделаки оценила игру форварда сборной России Артема Дзюбы в гостевом матче квалификации ЧМ-2022 с командой Мальты.

Напомним, подопечные Станислава Черчесова одержали победу со счетом 3:1.

«Вот потому Дзюба и капитан. Игра может идти, может не идти, но капитан всегда на мостике и всегда начеку», – написала Канделаки в соцсети.

В следующем туре россияне примут сборную Словении, а команда Мальты сыграет дома с коллективом из Словакии.