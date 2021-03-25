Александр Соболев: Нужно улучшать свою игру

Нападающий сборной России Александр Соболев поделился эмоциями от победного матча.

Форвард московского «Спартака» установил окончательный счет в матче, выйдя на замену.

— Если честно, Мальта — очень хорошая команда, как мне показалось, потому что довольно организованная, не боится играть. Игра была непростая, на самом деле. После гола соперника начались небольшие качели. Хорошо, что забили и спокойно завершили матч победой. Хорошо, что забили, и игра была уже наша. Пока не стоит смотреть на таблицу, первый матч, надо смотреть на себя, на свою игру, улучшать ее и побеждать во всех матчах, — цитирует футболиста пресс-служба национальной команды.

Напомним, что 27 и 30 марта сборная России проведет встречи со Словенией и Словакией соответственно.