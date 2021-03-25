Дешам – о ничье с Украиной: Пропущенного гола можно было избежать

Главный тренер французов Дидье Дешам прокомментировал исход прошедшего в Париже поединка.

— Мы должны были обезопасить себя в первом тайме, учитывая, сколько моментов мы создали. Во втором тайме стало сложнее. Мы хорошо сыграли в атаке, а пропущенного гола можно было избежать. Тем не менее мы боролись до конца. Разумеется, сейчас мы разочарованы, но у Украины хорошая команда. Это лишь первый шаг, впереди долгий путь, — передает слова французского специалиста L’Equipe.

Напомним, что сборная Франции является действующим победителем мирового первенства. В 2018 году на чемпионате мира в России французы в финале со счетом 4:2 обыграли сборную Хорватии.