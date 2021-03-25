Наставник сборной Мальты: Мы не должны были пропускать три гола

Главный тренер сборной Мальты Девис Манджа поделился эмоциями после поражения команде Станислава Черчесова.

— Я доволен игрой своей команды. Во втором тайме мы действовали, проявляя индивидуальное мастерство. Однако нам нужно лучше реализовывать свои моменты. Раздосадован только тем, что матч должен был заканчиваться со счетом 1:2, раз уж мы не смогли отыграться. Пропускать третий мяч мы не должны были, — цитирует итальянского тренера официальный сайт УЕФА.

Добавим, что 27 марта сборная Мальты проведет второй матч квалификационного турнира на выезде со словаками.