Франк де Бур: Было трудно найти пути к воротам сборной Турции

Главный тренер сборной Нидерландов Франк де Бур прокомментировал поражение на старте отборочного турнира к чемпионата мира.

— Очень неутешительный результат, также расстроила наша игра. Мы знали, что нас попытаются ловить нас на контратаках, первый гол был классическим примером этого. Наш темп должен был быть выше, особенно в первом тайме. Когда вы играете против команды, которая садится назад, или вы прижимаете ее к своим воротам, может показаться, что вы недостаточно бдительны или агрессивны, но это не так. Было трудно найти пути к их воротам, мы постоянно искали их, — передает слова наставника «оранжевых» пресс-служба УЕФА, ссылаясь на NOS TV.

Добавим, что 27 марта команда де Бура на своем поле примет сборную Латвии.