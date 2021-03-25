Сантуш – о победе над сборной Азербайджана: Мы заслужили забить больше

Главный тренер португальцев Фернанду Сантуш прокомментировал итог прошедшего матча на нейтральном поле в Турине.

— В первом тайме мы полностью контролировали игру. Могли бы быть еще лучше, но все равно создавали голевые моменты. Нам нужно улучшить результативность, но в итоге мы победили — пусть это был автогол, но мы заслужили забить больше. Во втором тайме команда играла без вдохновения, допустила много ошибок при передачах. Азербайджан поверил в себя, нашел пространство, мы допустили три или четыре подхода к нашим воротам, — передает слова португальского специалиста пресс-служба УЕФА, ссылаясь на RTP.

Напомним, что 27 марта сборная Португалии проведет свой второй отборочный матч в Сербии с командой Драгана Стойковича.