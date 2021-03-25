Колосков – о победе сборной России: Особых впечатлений от игры нет

Почетный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился впечатлением от игры сборной России.

— Особых впечатлений от игры нет, никто не сомневался, что наши футболисты победят, но не ожидал, что победа будет добыта в такой тяжелой борьбе. По классу — слишком большая разница у команд, опыт, уровень футболистов. Были моментов при счете 2:1, которые заставили меня поволноваться. Были моменты, когда за нашу сборную в игре было неудобно, но все закончилось хорошо, — цитирует Вячеслава Ивановича ТАСС.

Стоит напомнить, что национальная сборная нашей страны 27 марта проведет в Сочи домашний матч с командой Словении, которые в первой игре квалификации обыграли на своем поле хорватов со счетом 1:0.