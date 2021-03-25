Гарет Бэйл: Намерены вынести плюсы из матча с Бельгией

31-летний полузащитник валлийцев Гарет Бэйл прокомментировал поражение в прошедшем матче.

— Мы отлично начали матч и забили быстрый гол, но допустили несколько небрежных ошибок, которые позволили Бельгии вернуться в игру. Мы понимали, что за соперник перед нами. Конечно, такая команда, как Бельгия, наказывает за ошибки. Мы разочарованы поражением, но мы понимали, что будет тяжело и намерены вынести плюсы из этого матча, — приводит слова Бэйла Goal.com.

Стоит добавить, что следующий матч сборная Уэльса проведет дома со сборной Чехии 30 марта.