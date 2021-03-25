Семенов – о победе над Мальтой: Слава богу, довели матч до победы

Защитник национальной сборной Андрей Семенов поделился мнением от прошедшей игры.

— Честно говоря, очень тяжелая победа. Не ожидали от Мальты такого футбола. Это очень организованная команда, хорошо готовая тактически и технически. Мальта удивила, пришлось потратить немало сил. Хотели играть в свой футбол, но пропустили глупый гол, привезли сами себе. Из-за этого появились нервы. Потом игра выровнялась и, слава богу, довели матч до победы, — передает слова футболиста пресс-служба сборной России.

Добавим, что следующий матч команда Станислава Черчесова проведет в Сочи со сборной Словении 27 марта.