Судьи ошибочно не засчитали гол Роналду, из-за чего Португалия не смогла обыграть Сербию (фото)

Отборочный матч чемпионата мира между сборными Сербия и Португалии завершился со скандалом.

При счете 2:2 в самой концовке встречи на третьей компенсированной минуте (90+3) судьи из Нидерландов во главе с Дэнни Маккели не заметили, как мяч пересек линию ворот сборной Сербии после удара Криштиану Роналду. Это можно увидеть на кадре из трансляции британского телеканала Sky Sports.

Гол не был засчитан, и результат 2:2 стал итоговым.

Роналду был возмущен произошедшим и бросил на газон капитанскую повязку, покидая поле.