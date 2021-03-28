Полузащитник сборной Португалии Данилу: Очевидно, что гол Роналду был чистым

Полузащитник сборной Португалии Данилу дал комментарий после выездной отборочной игры чемпионата мира против Сербии.
Встреча в Белграде завершилась вничью 2:2, хотя после первого тайма португальцы вели 2:0 благодарю дублю Диогу Жоты.
На третьей добавленной минуте (90+3) мяч пересек линию ворот сербов после удара Криштиану Роналду, однако судьи из Нидерландов гол не засчитали.
«Мы очень плохо начали второй тайм, – цитирует Данилу A Bola. – Не хватило концентрации, а гол на первой минуте второго тайма придал Сербии мотивации. Они прибавили и забили второй гол. Мы старались забить третий мяч в ответ, и нам это удалось, но к сожалению, судья его не засчитали. Я считаю, что тут не о чем спорить. Очевидно, что гол Роналду был чистым. Очень неприятно вести в два мяча, и в итоге сыграть вничью. Такого не должно происходить. Ну а в следующем матче против Люксембурга мы обязательно должны выигрывать».
Главным арбитром встречи был голландец Дэнни Маккели.