Полузащитник сборной Португалии Данилу: Очевидно, что гол Роналду был чистым

Бобровский потерял клюшку, но совершил «сэйв года» — и его команда тут же забила в ОТ (видео)

Сергей Бобровский выиграл дуэль российских вратарей у Антона Худобина, обеспечив «Флориде» победу над «Далласом» в матче НХЛ (4:3ОТ).