Сборная Англии на выезде всухую обыграла Исландию

Сборная Англии во втором матче квалификационнго турнира на чемпионат мира 2022 года обыграла на выезде сборную Албании со счетом 2:0.
На 38-й минуте матча капитан лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн вывел гостей вперед, на 63-й игрок «аристократов» Мейсон Маунт удвоил преимущество сборной Англии.
31 марта пройдут матчи Англия – Польша и Сан-Марино – Албания.
ЧМ-2022
Отборочный турнир. Европа
Группа I
Албания – Англия – 0:2 (0:1)
Голы: нет – Кейн, 38, Маунт, 63
Албания: Бериша, Весели, Исмайли, Гимшити, Хюсай, Баре (Мемушай, 71), Лячи (Рамадани, 89), Мемола (Гьясула, 59), Броя (Леньяни, 59), Цикалеши (Манаж, 59), Узуни.
Англия: Поуп, Шоу, Стоунз, Магуайр, Уокер, Филлипс (Уорд-Проуз, 71), Маунт, Райс, Кейн, Стерлинг, Фоден (Лингард, 81).
Предупреждения: Баре, 22, Хисай, 79, Гьясула, 89 – Уокер, 69, Кейн, 73.
Судья: Гринфилд (Израиль).