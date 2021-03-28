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Сборная Англии на выезде всухую обыграла Исландию
28 марта 20:49
автор: Артем Спиридонов

Сборная Англии на выезде всухую обыграла Исландию

Матч сборных прошел в Тиране.

Сборная Англии во втором матче квалификационнго турнира на чемпионат мира 2022 года обыграла на выезде сборную Албании со счетом 2:0.

На 38-й минуте матча капитан лондонского «Тоттенхэма» Гарри Кейн вывел гостей вперед, на 63-й игрок «аристократов» Мейсон Маунт удвоил преимущество сборной Англии.

31 марта пройдут матчи Англия – Польша и Сан-Марино – Албания.

ЧМ-2022

Отборочный турнир. Европа

Группа I

Албания – Англия – 0:2 (0:1)

Голы: нет – Кейн, 38, Маунт, 63

Албания: Бериша, Весели, Исмайли, Гимшити, Хюсай, Баре (Мемушай, 71), Лячи (Рамадани, 89), Мемола (Гьясула, 59), Броя (Леньяни, 59), Цикалеши (Манаж, 59), Узуни.

Англия: Поуп, Шоу, Стоунз, Магуайр, Уокер, Филлипс (Уорд-Проуз, 71), Маунт, Райс, Кейн, Стерлинг, Фоден (Лингард, 81).

Предупреждения: Баре, 22, Хисай, 79, Гьясула, 89 – Уокер, 69, Кейн, 73.

Судья: Гринфилд (Израиль).

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