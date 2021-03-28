Гол Байрамяна помог сборной Армении победить Исландию

Сборная Армении в рамках отборочного турнира на ЧМ-2022 дома победила сборную Исландии со счетом 2:0.
В первом тайме голов не было.
На 53-й минуте забил полузащитник хозяев Тигран Барсегян, а на 74-й вышедший на замену футболист «Ростова» Хорен Байрамян установил окончательный счет в матче.
31 марта пройдут матчи Армения – Румыния и Лихтенштейн – Исландия.
ЧМ-2022
Отборочный турнир. Европа
Группа J
Армения – Исландия – 2:0 (0:0)
Голы: Барсегян, 53, Байрамян, 74 – нет.
Армения: Юрченко, Оганесян, Ароян, Восканян, Амбарцумян, Акопян (Байрамян, 56), Удо (Мурадян, 81), Григорян, Барсегян, Бриаско (Карапетян, 64), Адамян (Шагоян, 82).
Исландия: Халльдоурссон, Скуласон, Арнасон, Ингасон, Сайварссон, Гудмундссон, Гуннарссон, Сигурдссон (Сигторссон, 55), Бьярнасон (Пальссон, 84), Гудмундссон (Траустасон, 77), Бедварссон (Фридьонссон, 77).
Предупреждения: Ароян, 67, Барсегян, 90+2 – Скуласон, 8, Игнасон, 63, Гудмундссон, 68.
Судья: Джорджи (Албания).