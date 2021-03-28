Испания вырвала победу у Грузии на 92-й минуте, Кварацхелия забил гол

В рамках второго тура отборочного турнира чемпионата мира 2022 года в группе B сборная Испании в гостях обыграла команду Грузии - 2:1.
На 43-й минуте отличился полузащитник казанского «Рубина» Хвича Кварацхелия. В начале второго тайма испанцы сравняли счет благодаря точному удара Феррана Торреса. Победу команде Луиса Энрике принес гол Даниэль Ольмо на 92-й минуте.
На данный момент Испания занимает первое место в группе, набрав четыре очка. Грузия на пятом месте, не имея очков.
31 марта испанцы сыграют дома с Косово, а грузины в этот же день проведут гостевой матч с Грецией.
Отборочный матч чемпионата мира 2022 года