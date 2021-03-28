Дания благодаря дублям Дольберга и Дамсгора разгромила сборную Молдовы

Сборная Дании на своем поле забила восемь безответных мячей в ворота сборной Молдавии в рамках квалификационного турнира на чемпионат мира 2022 года.

Форвард «Ниццы» Каспер Дольберг и нападающий «Сампдории» Миккель Дамсгор забили по два гола в ворота молдовского голкипера Намашко, еще по разу отличились Роберт Сков, Йенс Ларсен, Матиас Йенсен и Маркус Ингвартсен.

Датчане возглавляют отборочную группу F шестью очками, у Молдовы одно очко и пятое место.

31 марта пройдут матчи Австрия – Дания и Молдова – Израиль.

Дания: Шмейхель, Вестергор, Андерсен, Ларсен (Кьер, 78), Бойлесен, Шене (Эриксен, 77), Нергор (Йонссон, 65), Дамсгор, Йенсен (Ингвартсен, 78), Ольсен (Сков, 46), Дольберг.