«Бавария» может обменять Горецку на полузащитника «Ювентуса» Бентанкура

«Бавария» и «Ювентус» могут провести обмен летом 2021 года. Об этом сообщает Tuttosport.

Согласно источнику, мюнхенский гранд хочет пригласить полузащитника «старой синьоры» Родриго Бентанкура. Итальянцы, в свою очередь, намерены обновить центральную линию и рассчитывают подписать немецкого хавбека Леона Горецку.

Отмечается, что чемпион бундеслиги не против отпустить игрока. Окончательное решение будет принято после беседы с его агентом.

Добавим, что в данный момент трансферный ценник Бентанкура составляет 40 млн евро, а Горецки – 70.