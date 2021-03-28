Талгат Байсуфинов: Мы решили поберечь Зайнутдинова

Главный тренер сборной Казахстана Талгат Байсуфинов прокомментировал состояние московского армейца Бахтиера Зайнутдинова.

— Бахтиера однозначно не будет в матче с Украиной. Парень хотел играть — это однозначно. Ему не дает играть травма, это однозначно. Мы могли поставить уколы, обезболить, но зная, что он не готов — мы решили его поберечь. Ребята отнеслись к этому с пониманием. Считаю, что по Зайнутдинову вопрос поднимать не надо», — передает слова Байсуфинова Sports.kz.

Напомним, что Казахстан 31 марта проведет гостевой матч с украинцами в рамках отбора на чемпионат мира 2022 года.