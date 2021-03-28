Сборная России прибыла в Словакию на матч отбора ЧМ-2022 (фото)

Сборная России прилетела в Словакию на матч квалификации чемпионата мира 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба национальной команды.

Мы в Словакии 👍 pic.twitter.com/kCsvlNlqlx — Сборная России (@TeamRussia) March 28, 2021

Напомним, встреча состоится во вторник, 30 марта и пройдет на стадионе «Сити Арена» в Трнаве. Начало поединка – 21.45 мск.

Добавим, что подопечные Станислава Черчесова одержали две победы в двух матчах и занимают первое место в группе I. У Словакии – вторая позиция и две ничьи.