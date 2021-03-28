Сборная Швеции на выезде разгромила Косово

Шведская сборная во втором матче квалификационного турнира на чемпионат мира 2022 года разгромила в гостях сборную Косово со счетом 3:0.

На 12-й минуте матча защитник немецкого «Вердера» Людвиг Аугустинссон открыл счет. До конца первого тайма удвоил преимущество шведов нападающий Александр Исак (35-я минута). На 70-й Себастьян Ларсен реализовал пенальти и установил окончательный счет в матче.

Футболисты «Краснодара» Кристофер Ольссон и Виктор Классон вышли в основном составе шведов и были заменены в конце матча, а нападающий краснодарского клуба Маркус Берг во втором тайме появился на поле вместо Златана Ибрагимовича.

Полузащитник сборной Косово и грозненского «Ахмата» Бернард Бериша за две желтые карточки был удален с поля в компенсированное время.

Шведы набрали шесть очков и лидируют в группе B. У Косово это была первая игра отбора на мировое первенство.