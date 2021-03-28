Сборная Украины упустила победу над Финляндией, пропустив с пенальти на 89-й минуте

Сборные Украины и Финляндии не смогли выявить победителя в матче отбора к чемпионату мира 2022 года – 1:1.
На 80-й минуте у хозяев отличился Жуниор Мораес. Гости ушли от поражения благодаря пенальти, который реализовал Теэму Пукки в самой концовке поединка.
Добавим, что после сегодняшней игры у команды Андрея Шевченко две ничьи в двух матчах. Такой же результат показала финская сборная.
В третьем туре квалификации Украина примет коллектив из Казахстана, а Финляндия встретится с этой сборной через четыре дня.
ЧМ-2022. Квалификация