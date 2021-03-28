Сборная Франции победила Россию на молодежном чемпионате Европы, реализовав два пенальти

Молодежная сборная России со счетом 0:2 проиграла французам на чемпионате Европы.
Защитник московского «Спартака» Павел Маслов «привез» два 11-метровых удара за восемь минут.
Игрок шотландского «Селтика» Одсонн Эдуар реализовал пенальти на 15-й минуте, а полузащитник «Лилля» Нанитамо Иконе использовал свой шанс забить с точки на 24-й.
Ранее сборная Дании обыграла исландцев со счетом 2:0 и с шестью очками возглавила группу С. У России и Франции по три очка, но французы впереди по личным встречам. Сборная Исландии не набрала очков и занимает последнее место.
31 марта в 19:00 состоятся матчи Россия – Дания и Франция – Исландия