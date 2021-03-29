Губерниев отреагировал на поражение сборной России в матче с Францией на молодежном Евро

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев высказался после поражения сборной России во втором туре группового этапа молодежного чемпионата Европы с командой Франции (1:2).

«С таким уровнем атлетизма, как у наших, играть трудно! Особенно против французских скал. Это как юношеский футбол против взрослого. Они просто отодвигают нас! Евгеньев и Дивеев на этом фоне сопоставимы. Остальным очень сложно. Эх…

В целом сопоставимо по игре. Но нельзя с 0:2 начинать! Будем готовиться играть дальше! Но Данию надо обыгрывать в два мяча», – написал Губерниев в соцсети.