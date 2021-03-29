«Ничего не потеряно». Онопко – о шансах сборной России на выход из группы после поражения от Франции

Бывший тренер московского ЦСКА Виктор Онопко дал комментарий после поражения сборной России во втором туре молодежного Евро с командой Франции (1:2).
«Я верю в нашу сборную. Верю, что ребята должны играть в свой футбол. По-другому мы играть не можем. Навалы, забросы – это не для нас. У нас команда играющая. Нужно выходить и играть. Самое главное – восстановиться. Может быть, увидим какие-то перестановки. Одна-две позиции, возможно, поменяются. Ничего не потеряно. Все будет зависеть от нас. Очень важен эмоциональный фон, он нужен команде», – цитирует специалиста Sport24.ru.
источник: Sport24.ru