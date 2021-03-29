Александр Максименко - о матче Россия - Франция: Мы неплохо смотрелись

Вратарь молодежной сборной России Александр Максименко дал комментарий после поражения от Франции в матче чемпионата Европы со счетом 0:2.

«Все ожидали тяжелой игры, потому что французов укололи в прошлой игре. Они вышли еще злее. В принципе мы неплохо смотрелись, там были только два пенальти, что мне на память приходит.

Во втором тайме вообще ребята заставили их играть длинными передачами. Поэтому голову не опускаем, будем готовиться к Дании», - сказал Максисменко в эфире «Матч-ТВ».

Напомним, что следующий матч подопечные Михаила Галактионова проведут против Дании 31 марта.