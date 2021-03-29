Иван Обляков: Мы ни в чем не уступили Франции

Полузащитник молодежной сборной России Иван Обляков дал комментарий после поражения от Франции в матче чемпионата Европы со счетом 0:2.

«Я считаю, мы ни в чем не уступили такой команде, как Франция. Они физически были мощнее, конечно. Но мы и до игры знали, что французы - сильная команда, футболисты мощные и техничные, с ними сложно бороться.

Но с мячом играли как они хорошо, так и мы. Я бы не сказал, что в центре они нас переиграли», - приводит слова Облякова «Р-Спорт».

Напомним, что следующий матч подопечные Михаила Галактионова проведут против Дании 31 марта.