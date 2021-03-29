Игорь Дивеев: Франция ничем нас не удивила

Защитник молодежной сборной России Игорь Дивеев дал комментарий после поражения от Франции в матче чемпионата Европы со счетом 0:2.

«Игра была эмоциональная с самого начала, ведь выходили на газон против Франции. Конечно, эмоции были. Мы были готовы к любому составу французов. Они нас ничем не удивили.

Они держали мяч, но опасных моментов так и не создали, если не считать двух пенальти. В этих моментах - да, не доработали», - приводит слова Дивеева пресс-служба РФС.

Напомним, что следующий матч подопечные Михаила Галактионова проведут против Дании 31 марта.