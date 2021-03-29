Дмитрий Губерниев: Россия - Франция - это как юношеский футбол против взрослого

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал поражение молодежной сборной России от Франции со счетом 0:2 в рамках чемпионата Европы.

«С таким уровнем атлетизма, как у наших, играть трудно! Особенно против французских скал. Это как юношеский футбол против взрослого.

Они просто отодвигают нас! Евгеньев и Дивеев на этом фоне сопоставимы. Остальным очень сложно», - написал Губерниев в своем Telegram-канале.

Напомним, что следующий матч подопечные Михаила Галактионова проведут против Дании 31 марта.