Алаба склоняется к переходу в мадридский «Реал»

Защитник «Баварии» Давид Алаба достиг устного соглашения с мадридским «Реалом», сообщает журналист Фабрицио Романо в своем «твиттере».

Отмечается, что на данный момент вариант с мадридцами является приоритетным для игрока. Журналист приводит информацию о будущем контракте Алабы - 12 миллионов за сезон и срок контракта до 2025 года.

Сообщается, что «Челси», «Ливерпуль» и другие претенденты на австрийца еще продолжают переговоры с ним, пытаясь склонить Алабу к своему предложению.

Напомним, что защитник выступает за «Баварию» с 2011 года. В нынешнем сезоне Алаба провел во всех турнирах 35 матчей, отличившись двумя голами и тремя голевыми передачами.