Андрей Червиченко: Маслов, конечно, бедовый парень. Французский фильм «Невезучие» - это про него

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал два назначенных пенальти в ворота молодежной сборной России в матче чемпионата Европы с Францией (0:2).

«Маслов, конечно, бедовый парень. Помните, был фильм с Пьером Ришаром? У нас он шел под названием «Невезучие», а во французском прокате назывался «33 несчастья» - это как раз про Маслова.

Лично мне показалось, что первого пенальти не было. Маслов выставил ногу, но оперативно успел ее убрать - француз завалился. Бедолага Маслов настолько нефартовый, что на нем дают пенальти, которого не было. Будь VAR - первый пенальти вряд ли бы поставили», - приводит слова Червиченко «Чемпионат».

Напомним, что в первой встрече Россия обыграла Исландию со счетом 4:1.

Следующий матч подопечные Михаила Галактионова проведут против Дании 31 марта.