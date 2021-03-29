В сборной Казахстана выявили заражение коронавирусом. В среду матч против команды Украины в Киеве

В тренерском штабе национальной команды Казахстана выявили заражение коронавируосм.

Как сообщает журналист Айдын Кожахмет в своем телеграм-канале, COVID-19 заразились тренер Сергей Калюбини и администратор команды Максим Шауберт.

«Кто теперь будет изолирован, а кто поедет в Киев – неизвестно, – написал Кожахмет. – По идее, с ними ведь контактировали и другие члены тренерского штаба, административного персонала и даже игроки».

В среду 31 марта в Киеве должен состояться отборочный матч чемпионата мира 2022 года Украина – Казахстан.

28 марта казахстанская команда в Нур-Султане уступила сборной Франции со счетом 0:2 в своем стартовом матче квалификации.