Александр Самедов: Маслову не стоит обращать внимание на негатив

Экс-игрок сборной России Александр Самедов пожелал не обращать внимание Павлу Маслову на волну критики после вчерашнего поражения молодежной сборной России.

— Я вообще не понимаю смысл негатива в сторону Маслова. В первом моменте он сфолил, да. А во втором — это случай. Два пенальти и что теперь, убить парня? Глупость же. Изливают негатив люди, которые никогда не играли в футбол и вообще мало представляют, что такое футбольное поле. Маслову не стоит обращать внимание на это. Надо пережить это и готовиться к следующей игре. Такое просто бывает, — цитирует «СЭ» Самедова.

Стоит добавить, что 31 марта для выхода из группы С команде Михаила Галактионова необходимо побеждать сборную Дании с разницей в два или более мячей.