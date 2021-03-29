Заседание по банкротству «Тамбова» намечено на 14 апреля

Гендиректор «Тамбова» Ольга Коновалова рассказала о процедуре банкротства и будущем клуба.

«Процедура банкротства очень длительная. У нас только 14 апреля будет первое судебное заседание, там звучит формулировка такая: есть ли признаки банкротства у клуба. Они, естественно, есть. Все это видят и знают.

Будущее клуба? Нам давным-давно надо было подать документы на лицензирование на следующий сезон. Естественно, мы ничего не подали, потому что не соответствуем ни одному критерию. Нет бюджета, нет стадиона, нет академии и так далее. Чего подавать?», - сказала руководитель команды в интервью «Спорт-Экспрессу».

Ранее стало известно, что в офисе клуба проводят работу сотрудники Следственного комитета.