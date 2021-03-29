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Неймар и бывшие президенты «Барселоны» Бартомеу и Росель вызваны в суд по обвинениям в коррупции
29 марта 17:30
автор: Виктор Шарафудинов

Неймар и бывшие президенты «Барселоны» Бартомеу и Росель вызваны в суд по обвинениям в коррупции

У прокуратуры есть доказательства финансовых махинаций при оформлении трансфера бразильца из «Сантоса» в 2013 году.

Верховный суд Испании постановил, что судебное разбирательство по поводу перехода Неймара из «Сантоса» в «Барселону» пройдет в столице Каталонии, а не в Мадриде.

Как сообщает Diario Sport, суд Барселоны вызвал Неймар, его родителе, а также бывших президентов ФК «Барселона» Сандро Роселя и Жозепа Бартомеу.

Предъявлены обвинения в коррупции и финансовых махинациях. Обвинитель требует два года тюремного заключения для Неймара и его отца, а также выплату штрафу в размере 1,4 миллиона евро. Матери бразильского футболиста грозит один год тюрьмы, а Роселю, который в 2013 году занимал должность президента «Барселоны» – пять лет.

Неймар перешел из «Сантоса» в «Барселону» за 88,2 млн евро в июле 2013 года. В августе 2017-го каталонцы перепродали бразильского нападающего в «Пари Сен-Жермен» за 222 млн, что стало рекордным трансфером в истории футбола.

источник: Diario Sport
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