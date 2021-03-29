Александр Кержаков: Дзюба обойдет меня по количеству голов за сборную, ревности к нему нет

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков уверен, что Артем Дзюба обойдет его по количеству голов за сборную России.

«У него еще много матчей за национальную команду и голов он забьет тоже много. Ревности к Дзюбе нет. Что касается нынешних футболистов, я ничего не могу сказать. Я надеюсь, что у нас все футболисты, в том числе нападающие, будут забивать много голов, благодаря чему наша сборная будет выигрывать», - приводит ТАСС слова главного тренера .

На данный момент Кержаков лидирует в списке самых результативных футболистов сборной России. На его счету 30 голов, в активе Дзюбы - 29.