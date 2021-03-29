Ибраима Конате: Мы должны сосредоточиться на Евро

21-летний футболист «Лейпцига» Ибраима Конате отреагировал на информацию об интересе «Ливерпуля» к своей персоне.

— Я проснулся и увидел, что мой телефон звонит постоянно, я просто хотел сказать всем: «Привет, я играл вчера, я устал, оставьте меня в покое». Честно говоря, я этого даже не обращаю внимания на это. Мы должны сосредоточиться на Евро, а не на внешних вещах. «Синие» должны выиграть свой последний групповой матч против Исландии в среду, чтобы 31 мая выйти на поле в четвертьфинальном матче, — приводит слова Конате France Football.

Отметим, что игрок молодежной сборной Франции принимал участие во вчерашнем победном матче (2:0) против сборной России.