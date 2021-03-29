Милан Шкриньяр: Все футболисты сборной Словакии должны делать больше

Защитник сборной Словакии Милан Шкриньяр пообщался с журналистами накануне домашней встречи против команды России в квалификации чемпионата мира 2022 года.

«Я понимаю, что меня ждет, и я должен взять на себя ответственность, – цитирует пресс-конференцию Шкриньяра FCInterNews. – Я должен быть лидером и на поле, и в раздевалке. Нам всем нужно делать больше, и мне – в первую очередь. Нам нужно проявить старание в игре за сборную. У нас лишь два очка после двух матчей, и нужно выбираться из этой ситуации».

Словаки стартовали в отборочном турнире ЧМ-2022 с двух ничьих – 0:0 в гостях с Кипром, и 2:2 в домашней игре против Мальты.

Завтра 30 марта в Трнаве состоится матч Словакия – Россия. Начало в 21:45 по московскому времени.