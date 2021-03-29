ЭСК признала верными спорные решения арбитра Кукуляка в матче между ЦСКА и «Зенитом»

Пресс-служба Российской футбольного союза опубликовала итоги заседания экспертно-судейской комиссии, рассматривающей работу судьи Евгения Кукуляка на матче 23-го тура РПЛ между ЦСКА и «Зенитом» (2:3).

Организация заявила, что арбитр принял правильные решения в эпизоде с назначенным 11-метровым ударом в ворота московской команды на 41-й минуте матча, а также в моменте не засчитанным голом в ворота армейцев на 82-й минуте.

– Решение ЭСК мотивировано тем, что имеющиеся в наличии телевизионные ракурсы, а также позиция вратаря ЦСКА Игоря Акинфеева в игровом эпизоде не позволяют сделать вывод об ошибке арбитра, продолжившего игру. В частности, гол считается забитым, если «мяч полностью пересек линию ворот между стойками и под перекладиной, при условии, что перед этим команда, забившая гол, не нарушила правила игры», при этом проекция мяча не может частично находиться над линией ворот. Поскольку ни судья, ни VAR не обладали доказательством пересечения мячом линии ворот ЦСКА, решение о продолжении игры и невмешательстве VAR в данный эпизод следует признать верным, – говорится в заявлении.

Напомним, что в той игре голы в составе «Зенита» забили Артем Дзюба, а также Вендел записавший на свой счет дубль. У ЦСКА результативными ударами отметились Саломон Рондон и Никола Влашич.

На данный момент подопечные Сергея Семака возглавляют турнирную таблицу чемпионата России, набрав 48 очков. Армейский клуб идет на пятой строчке с 40 очками.